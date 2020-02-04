Національний план протидії коронавірусу оприлюднить сайт Кабміну

Національний план з протидії поширенню на території України коронавірусу з Китаю, який передбачає низку заходів, буде узгоджений з Міністерством фінансів та оприлюднений на сайті Кабміну.

Про це на брифінгу щодо протидії поширенню коронавірусу 2019-nCoV сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчора на засіданні уряду був прийнятий національний план з недопущення поширення коронавірусної інфекції. Вказаний план та розпорядження Кабінету міністрів описують заходи, які мають відбуватися як на національному, так і на регіональних рівнях, і після доопрацювання з Міністерством фінансів цей план буде оприлюднено на офіційному сайті Кабінету міністрів”, - сказав Кузін.

За його словами, згідно з планом, система цивільного захисту переводиться в режим підвищеної готовності, на рівні кожної області мають бути протестовані плани реагування, готовності і розгортання ліжок у разі необхідності.

Також на рівні областей мають бути офіційно визначені заклади охорони здоров'я, як по дитячих інфекційних хворобах, так і дорослих інфекційних хворобах, де будуть госпіталізуватися хворі з підозрою на інфікування новим коронавірусом.

Окрім цього, на рівні областей юридично та нормативно закріплюється необхідність виділення двох карет екстреної медичної допомоги, які працюватимуть для перевезення таких пацієнтів до лікарень інтенсивного лікування або до стаціонарів. Будуть проведені навчальні заходи для лікарів первинної ланки і лікарів спеціалізованих закладів охорони здоров'я.

На рівні областей надано рекомендацію посилити режим дезінфекції в містах великого скупчення людей, таких як кінотеатри або торговельні центри.

Також передбачається, що на пунктах пропуску на державному кордоні мають бути розгорнуті резервні ізолятори, на випадок звернення осіб з погіршенням самопочуття або ознаками ГРВІ.

Окрім цього, передбачається збір та уточнення потреб закладів охорони здоров'я у засобах індивідуального захисту, тестування та перегляд існуючих планів з перепрофілювання закладів охорони здоров'я на випадок масового надходження хворих, передбачення ізоляторів, якщо буде необхідність в ізолюванні хворих.

Також Кузін повідомив, що 5 лютого МОЗ проведе селекторну нараду з керівниками обласних департаментів охорони здоров'я з метою збору актуальної інформації і обговорення виконання необхідних заходів із протидії поширенню нового коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від коронавірусу зросла до 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 606.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах та на територіях, що знаходяться за межами материкового Китаю.

У вівторок у Бельгії було підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції - захворювання виявлено у одного з 9 бельгійців, які були евакуйовані з Китаю протягом минулих вихідних.

Ватикан направить респіратори в провінції Хубей, Чжецзян та Фуцзянь, які найбільше постраждали від коронавірусу.