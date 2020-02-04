У Трампа оцінили втрати економіки США від коронавірусу

Головний радник Білого дому з економічних питань Ларрі Кудлоу заявив, що прогнозує мінімальний вплив наслідків нового коронавірусу на економіку США, втім, це може мати деякий вплив на підписану нещодавно "першу фазу" торговельної угоди з Китаєм.

Про це радник Трампа заявив у вівторок, повідомляє The Hill.

"За нашими оцінками, вплив буде мінімальним. Світ – це не провінція Ухань", - заявив радник Трампа у прямому телеефірі.

За його словами, "спалах може коштувати економіці США 0,2 % в першому кварталі і, можливо, ще 0,2% згодом".

Кудлоу ще раз підкреслив, що вірус не матиме "катастрофічних" наслідків для американської економіки. Однак, це може зменшити обіцяне зростання товарообігу з Китаєм згідно з домовленостями "першої фази" торговельної угоди з Пекіном, підписаної минулого місяця.

За досягнутою домовленістю, Китай пообіцяв збільшити закупівлі в США на $200 млрд, але також заявив, що буде робити це відповідно до ринкових умов.

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За останніми даними, за минулу добу кількість померлих у світі від коронавірусу зросла до 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 606.

За інформацією CNN, існує щонайменше 185 підтверджених випадків захворювання на коронавірус у понад 25 країнах та на територіях за межами материкового Китаю.