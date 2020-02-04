ВООЗ поки не вважає поширення коронавірусу пандемією
Про це вона заявила у вівторок, повідомляє BBC.
"Нині ми ще не знаходимося у пандемії (через поширення коронавірусу — ред.)", - сказала Бріан.
Водночас, вона висловила сподівання, що світ зможе "позбавитися цього вірусу".
Бріан також наголосила, що нині дуже важливо боротися з безпідставними чутками, які поширюються у зв'язку з вірусом.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від китайського коронавірусу зросла до 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 606.
Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.
Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах.
В Україні наразі жодного підтвердженого лабораторно випадку нового коронавірусу не зареєстровано.
Фото: АА