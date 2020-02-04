ВООЗ поки не вважає поширення коронавірусу пандемією

Керівник підрозділу пандемічних і епідемічних хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сільві Бріан заявила, що поширення коронавірусу поки не досягло такого рівня, щоб можна було говорити про початок пандемії.

Про це вона заявила у вівторок, повідомляє BBC.

"Нині ми ще не знаходимося у пандемії (через поширення коронавірусу — ред.)", - сказала Бріан.

Водночас, вона висловила сподівання, що світ зможе "позбавитися цього вірусу".

Бріан також наголосила, що нині дуже важливо боротися з безпідставними чутками, які поширюються у зв'язку з вірусом.

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Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу кількість померлих від китайського коронавірусу зросла до 427 осіб, а загальне число підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу сягнуло 20 606.

Водночас, за даними комітету, після одужання з лікарень виписані 632 особи.

Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 23 країнах.

В Україні наразі жодного підтвердженого лабораторно випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Фото: АА