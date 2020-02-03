ВООЗ оголосила боротьбу з дезінформацією про коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про початок боротьби з поширенням неправдивої інформації про коронавірус та хибними рекомендаціями щодо ліків проти нього.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, повідомляє DW.

За його словами, співробітники цієї організації працюють цілодобово, щоб знаходити дезінформацію, яку поширюють в інтернеті.

Гендиректор ВООЗ наголосив, що помилкові рекомендації щодо ліків або запобіжних заходів проти вірусу можуть бути небезпечними для здоров’я. Організація співпрацює з Google, щоб повідомлення Всесвітньої організації охорони здоров'я відображалися першими під час пошуку інформації про коронавірус.

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Американські соцмережі Twitter і Facebook, а також китайські Tencent і Tiktok повинні вжити заходів для стримування недостовірної інформації, додав гендиректор ВООЗ.

Гебреєсус знову наголосив на непотрібності встановлення заборони на пересування громадян. "Немає підстав для заходів, які перешкоджають міжнародним подорожам та торгівлі (...) Ми закликаємо усі країни ухвалювати послідовні рішення на основі фактів", - наголосив він.

Тим часом Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило Сполучені Штати у поширенні паніки. У китайському МЗС дорікнули, що замість того, щоб запропонувати допомогу, США обмежили пересування людей та евакуювали частину своїх громадян з Китаю.

Також у Пекіні заперечили твердження президента США Дональда Трампа, що Вашингтон запропонував "величезну допомогу". "Уряд США не надав нам жодної значної допомоги (...) Все, що вони зробили, може лише розпалити і поширити страх, що є поганим прикладом", - стверджує речниця МЗС Китаю Хуа Чунін.

Як повідомлялося, станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції. Померли 362 людини.