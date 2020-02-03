Українські науковці розробляють тести для виявлення коронавірусу

Науковці київської лабораторії Diagen, яка займається дослідженнями в галузі молекулярної генетики, працюють над розробками тест-систем для виявлення коронавірусу 2019nCoV.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив науковий директор молекулярно-генетичної лабораторії Diagen, науковий співробітник Інститут геронтології НАМН Олександр Коляда.

“Ми займаємося цією розробкою вже з 24 січня, з того дня, коли китайські дослідники виклали в інтернет послідовність геному вірусу, тобто ту базу, по якій стало можливим цей геном зробити. І вже після цієї дати у світі всі почали ці тести розробляти. На даний момент розробка наборів цих тестів знаходиться на якомусь етапі в Німеччині, на якомусь етапі в США. Але ВООЗ рекомендує розробляти такі набори в кожній країні самостійно, для того, щоб їх було багато і всім вистачило, не було проблем з транспортуванням. ...За моїми розрахунками, до кінця цього тижня ми можемо вже мати такі набори й зможемо оперативно виявляти (вірус - ред.)”, - сказав Коляда.

Він зазначив, що потужності лабораторії дозволяють виготовити необхідну кількість тестів для забезпечення відповідних лабораторій в областях.

“Поки що, за нашими розрахунками, ми зможемо забезпечити кожну область такими наборами. Якщо вірус буде і надалі поширюватися і буде така необхідність, то, звичайно, ми готові співпрацювати з державними установами, поки що такої необхідності немає”, - сказав Коляда.

За його словами, один набір розрахований на 50 тестувань, час тестування становитиме 4 години від моменту надходження зразка до відповідної лабораторії.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що не володіють інформацією щодо вітчизняних розробок тест-систем.

Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данилов 30 січня заявляв, що найближчим часом для діагностики нового коронавірусу в Україні з'являться тест-системи вітчизняного виробництва.

Разом з тим директор Директорату громадського здоров’я МОЗ Андрій Скипальський на брифінгу 3 лютого заявив, що наступного тижня Україна отримає 30 комплектів тест-систем для виявлення нового коронавірусу.

"Коли ми говоримо про тест-системи на новий коронавірус, ми говорили, що протягом 10 днів такі тест-системи з’являться. Вони з’являться приблизно на наступному тижні. Ми маємо погодження від ВООЗ. Має бути 30 комплектів”, - сказав Скипальський.