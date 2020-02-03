В Україні через загрозу коронавірусу - напоготові 1800 інфекціоністів

В Україні є 1800 лікарів-інфекціоністів, які зможуть запобігти поширенню китайського коронавірусу у разі його занесення в країну.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на брифінгу після презентації програми «Доступні кредити 5-7-9%», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас, як мені доповідали, 1800 інфекціоністів зараз мобілізовано про країні. Тобто, ми знаємо, хто має реагувати на небезпеку, якщо вона виникне. У кожній області є як мінімум дві підготовлені бригади інфекціоністів, які розуміють, що потрібно робити, якщо таки сигнал надійде», - сказав Гончарук.

За його словами, в країні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок коронавірусу, але влада готова до будь-яких сценаріїв.

Прем'єр-міністр зазначив що українська влада дуже тісно співпрацює із Всесвітньою організацією охорони здоров'я та двічі на день контактує з нею щодо ситуації з коронавірусом у світі.

Як повідомлялося, 3 лютого Кабінет міністрів на позачерговому засіданні затвердив розпорядження «Про заходи запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» та проєкт «Національного плану протиепідемічних заходів реагування на поширення випадків інфекційних хвороб, спричинених коронавірусом 2019-nCoV».

У п'ятницю, 31 січня, Гончарук на виконання завдання Президента Володимира Зеленського доручив посилити безпекові та профілактичні заходи з недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу.

Він доручив МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

ВООЗ 30 січня прийняла рішення про визнання ситуації з поширенням нової коронавірусної інфекції (2019-нCoV) надзвичайною подією у сфері громадського здоров’я, що має міжнародне значення. Водночас ВООЗ не рекомендував вводити жодних обмежень на поїздки чи торгівлю з Китаєм та іншими країнами, в яких зафіксовано випадки нової короновірусної інфекції.

Станом на 3 лютого 2020 року у світі зареєстровано 17 389 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 362 випадки пневмонії, викликані вірусом 2019-nCoV, - летальні.