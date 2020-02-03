Кредити 5-7-9%: Гончарук каже, що для отримання грошей є певні умови

Вже чотири банки долучилися до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав під час презентації цієї програми, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні як мінімум чотири банки вже приєдналися до цієї ініціативи, і вже відсьогодні можна подавати свої заявки та отримувати кредити", - сказав Гончарук.

Він висловив переконання, що протягом 2020 року десятки тисяч українців зможуть скористатися цією програмою, отримавши кредит в одному з банків.

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"Тому що, звичайно, кредити видаватимуться не з державного бюджету, вони видаватимуться комерційними банками та державними банками", - підкреслив глава уряду та додав: "Уряд буде компенсувати частину відсоткової ставки таким чином, щоб людина могла отримати кредит під 5-7-9% залежно від того, яку кількість робочих місць буде створювати ця справа, яка вже існує, або нова, новий бізнес".

Звичайно, наголосив Прем'єр-міністр, для отримання кредиту є певні умови. Потрібно пройти певний відбір, показати бізнес-план, те, яким чином буде розвиватися справа. "Звичайно, потрібно буде внести невеликий, але стартовий внесок, продемонструвати, що ви готові, що підприємець готовий також ризикувати, адже підприємництво – це завжди справа на свій власний ризик", - сказав він.

Прем'єр-міністр запевнив у тому, що жодна людина, яка звернеться за цим кредитом, не залишиться без зворотного зв'язку. "Тобто, пробуйте, намагайтеся, подавайтеся відкривайте власну справу. Навіть якщо у вас не вийде з першого разу, у нас вже створена система, яка допоможе вам подивитися на свій бізнес-план трохи критично, переосмисли його, доопрацювати та прийти для отримання ресурсів удруге", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук бере участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

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Разом із главою уряду участь у цьому заході беруть: міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, представники ключових державних банків України та провідних бізнес-асоціацій та бізнес-спільнот.