Програма доступних кредитів дозволить відкрити власну справу або розширити її - Гончарук

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" потрібна для того, щоб дати людям шанс започаткувати власну справу або розширити її.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав у прямому ефірі телеканалу "Україна" в неділю ввечері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це важлива державна програма, яка була підготовлена урядом на виконання доручення Президента України. Вона спрямована на те, щоб у людей, які хочуть розпочати або розвинути власну справу, тобто у підприємців, був доступ до дешевих ресурсів. Тому що однією з головних проблем нашої економіки є те, що гроші дуже дорогі, ну тобто ти не можеш піти у банк і взяти кредит", - пояснив Гончарук.

За його словами, частину відсотків за цими кредитами буде компенсувати держава, аби для людини, яка візьме цей кредит, відсотки були менші. "Це спеціальні умови, про які ми домовилися з банками, для того щоб підприємці простіше могли утримати кредит", - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 лютого Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук візьме участь у презентації державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".