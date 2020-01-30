ПриватБанк планує виділити 10 мільярдів на підтримку малого бізнесу

ПриватБанку у поточному році планує спрямувати на програми фінансування українського підприємництва не менш як 10 млрд грн.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

"У 2020 році ПриватБанк планує спрямувати на програми фінансування українського підприємництва не менш ніж 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зі слів керівника напряму "Малий і середній бізнес" ПриватБанку Сергія Клюєва, за підсумками 2019 року обсяг кредитування ПриватБанком малого і середнього бізнесу перевищив 8,2 млрд грн, а популярною в Україні програмою фінансування підприємців залишається "КУБ".

"За останній рік через "КУБ" профінансовано 36 000 бізнес-проєктів підприємців, завдяки простій процедурі оформлення кредиту і зниження банком ставок за такими кредитами малому бізнесу, програма залишається найбільш затребуваною серед підприємців усіх регіонів", - зауважив Клюєв.