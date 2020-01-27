Доступні кредити від держави: ПриватБанк почав приймати заявки від малого бізнесу

ПриватБанк відкрив прийом заявок підприємців і представників малого бізнесу на отримання пільгових кредитів у рамках нової державної програми стимулювання бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Щоб стати учасником програми, достатньо мати рахунок в ПриватБанку і подати заявку на спеціальній сторінці сайту банку. В рамках програми українські підприємці можуть отримати кредит (або кілька кредитів) на розвиток бізнесу терміном до 5 років у сумі до 1,5 млн грн (по всій групі пов'язаних осіб за весь період дії програми). При цьому держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5 до 9% річних в залежності від кількості створених робочих місць з можливістю щоквартального зниження відсоткової ставки", - йдеться в повідомленні.

Програма "5-7-9" розрахована на розвиток бізнесу суб'єктів малого і середнього підприємництва, чисельність працівників якого не перевищує 50 осіб (з урахуванням групи пов'язаних осіб), а річний дохід не перевищує суму 50 млн грн. Надалі банком планується поширення програми на розвиток новоствореного малого бізнесу.

Позики за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" можуть видаватися на придбання чи модернізацію основних засобів, а також об'єктів нерухомості й транспортних засобів, які будуть використовуватися в комерційних і виробничих цілях, а також на здійснення будівництва, реконструкції, ремонту в приміщеннях, в яких ведеться основна господарська діяльність (крім офісних приміщень).

Як повідомлялося, уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу і планує податкову реформу на початку весни.

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За інформацією Національного банку, протягом 2019 року обсяг кредитів, наданих банками резидентам, зменшився на 9,4% (або 100,9 млрд грн) - до 972,3 млрд грн станом на 1 січня 2020 року.

У тому числі обсяг кредитів, наданих корпоративному сектору, зменшився на 12,8% (або 112,0 млрд грн) - до 762,2 млрд грн.