Півтора мільйона під 5-9%: Гончарук розповів про програму кредитування малого бізнесу

Програма кредитування малого бізнесу під 5-9% стартує з 1 лютого, як і планувалося.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 1 лютого, шановні та дорогі українці, які мають бажання започаткувати власну справу, нарешті у вас з'явиться дешевший нормальний ресурс. Буде 5-7 або 9 відсотків на півтора мільйона грн для того, щоб започаткувати власну справу. Наприклад, кафе, автомийку чи інший бізнес", - сказав Гончарук.

За його словами, і це буде не єдина програма підтримки тих, хто бажає працювати.

Як повідомлялося, уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу і планує податкову реформу на початку весни.

За інформацією Національного банку, протягом 2019 року обсяг кредитів, наданих банками резидентам, зменшився на 9,4% (або 100,9 млрд грн) - до 972,3 млрд грн станом на 1 січня 2020 року.

У тому числі обсяг кредитів, наданих корпоративному сектору, зменшився на 12,8% (або 112,0 млрд грн) - до 762,2 млрд грн.