В Україні 1 лютого стартує програма кредитів для мікро- та малого бізнесу

Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою програма “Доступні кредити 5-7-9%” для мікро- та малого бізнесу стартує з 1 лютого 2020 року.

Як повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, таке рішення було ухвалене на засіданні уряду 24 січня.

"Уряд схвалив постанову для старту програми “Доступні кредити 5-7-9%” з 1-го лютого. Програма державної підтримки мікро- та малого бізнесу дозволить учасникам отримати до 1,5 млн грн доступного кредиту під 5, 7 або 9% для створення або розширення власного бізнесу", - написав Гончарук.

Він додав, що уряд визначив механізм використання бюджетних коштів у межах діяльності Фонду розвитку підприємництва. Також передбачено низку інструментів для забезпечення доступності кредитів.

Як повідомлялося, уряд запускає програму фінансування за зниженими відсотками для малого та середнього бізнесу і планує податкову реформу на початку весни.

За інформацією Національного банку, протягом 2019 року обсяг кредитів, наданих банками резидентам, зменшився на 9,4% (або 100,9 млрд грн) - до 972,3 млрд грн станом на 1 січня 2020 року.

У тому числі обсяг кредитів, наданих корпоративному сектору, зменшився на 12,8% (або 112,0 млрд грн) - до 762,2 млрд грн.