Банки прогнозують зростання попиту населення та бізнесу на кредити

Банки очікують, що в січні-березні 2020 року буде спостерігатись збільшення попиту на кредити з боку населення та бізнесу.

Про це йдеться у звіті "Опитування про умови банківського кредитування", повідомляє пресслужба НБУ.

"Банки констатують зростання попиту на кредити населення та бізнесу і прогнозують збереження цієї тенденції у І кварталі 2020 року. Найбільше цьому сприяло зниження відсоткових ставок. Великі банки очікують певного пожвавлення попиту на іпотечне кредитування", - йдеться в повідомленні.

У І кварталі 2020 року банки продовжать пом’якшувати стандарти кредитування. У січні – березні банки прогнозують подальше збільшення портфелів кредитів населенню та бізнесу, а також приплив депозитів з обох сегментів. Для ринку іпотечного кредитування переважна більшість опитаних банків не очікують змін у попиті з боку населення, хоча великі банки окремо зазначили, що розвиток ринку нерухомості та споживацька впевненість можуть несуттєво його збільшити. Банки також очікують пом’якшення стандартів надання позик для малого та середнього бізнесу, гривневих кредитів, а також короткострокових позик. Так само вони очікують на пом’якшення стандартів споживчого кредитування. До кінця березня банки прогнозують зниження кредитного та операційного ризику, і не очікують змін процентного, валютного ризику та ризику ліквідності.