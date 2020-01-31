Україна піднялася у міжнародному рейтингу кредитних ризиків

Україна піднялася у міжнародному рейтингу кредитних ризиків

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Укрінформ
Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) перевела Україну з 7 до 6 групи країнових ризиків.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка.

"Україну перевели з 7 до 6 групи країнових ризиків у OECD. Це звісно дуже мало, але всі ризики пов‘язані з Україною і українськими компаніями стають меншими. Це означає менша вартість страхування, менші ставки кредитів, більші строки і ліміти кредитних ліній", - написав Качка.

Як повідомлялося, договір про Організацію економічного співробітництва та розвитку вступив у дію 30 вересня 1961 року на базі Європейської організації економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і погодження програм допомоги країнам, що розвиваються.

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До ОЕСР входить 35 розвинених країн, ця міжнародна організація вважається третьою за потужністю впливовою економічною установою світу поряд із МВФ та Світовим банком. ОЕСР співпрацює з Україною на основі Меморандуму від 7 жовтня 2014 року, дію якого було продовжено у червні 2018 року на 2 роки.

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