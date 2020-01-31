Україна піднялася у міжнародному рейтингу кредитних ризиків

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) перевела Україну з 7 до 6 групи країнових ризиків.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України Тарас Качка.

"Україну перевели з 7 до 6 групи країнових ризиків у OECD. Це звісно дуже мало, але всі ризики пов‘язані з Україною і українськими компаніями стають меншими. Це означає менша вартість страхування, менші ставки кредитів, більші строки і ліміти кредитних ліній", - написав Качка.

Як повідомлялося, договір про Організацію економічного співробітництва та розвитку вступив у дію 30 вересня 1961 року на базі Європейської організації економічного співробітництва з метою координації економічної політики країн-членів ОЕСР і погодження програм допомоги країнам, що розвиваються.

До ОЕСР входить 35 розвинених країн, ця міжнародна організація вважається третьою за потужністю впливовою економічною установою світу поряд із МВФ та Світовим банком. ОЕСР співпрацює з Україною на основі Меморандуму від 7 жовтня 2014 року, дію якого було продовжено у червні 2018 року на 2 роки.