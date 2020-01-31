Рівень оптимізму в Україні - найвищий за п’ять років

Соціологи зафіксували в Україні найвищий рівень оптимізму за п'ять років на тлі поступової втрати оптимістичних настроїв у світі.

Про це свідчать дані міжнародного дослідження, що проводилося асоціацією незалежних дослідницьких агенцій GallupInternational, а також дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) в Україні, оприлюдненого 31 січня на сайті КМІС.

"Людство поступово, з певними коливаннями, але втрачає оптимізм... Тоді як в Україні у 2019 році, порівняно з 2018, відбувся значний приріст оптимістичних настроїв", - йдеться у повідомленні.

За даними дослідження, у 2019 році дещо більше третини людей на планеті (37%) сподіваються в новому році на краще. Чверть (25%) залишаються песимістами, вважаючи, що буде гірше. Не чекають ніяких змін біля третини (31%). І лише 7% з відповіддю не визначились.

Читайте також: Жодну з реформ не вважають успішною більш як половина українців

Як зазначається, Україна в 2019 році зайняла 15-те місце в міжнародному рейтингу оптимізму (із 46 країн, де проводилося опитування). Сусідами України за рівнем оптимізму виявилися Македонія та Аргентина. З цим показником на фоні інших країн Україна, хоча і не виглядає аж занадто оптимістичною, але різко піднялася угору порівняно з індексом оптимізму у 2018 році.

Найвищий рівень оптимізму - у жителів таких країн, як Перу (найвищий бал), Албанія, Нігерія, Казахстан та Вірменія. В Перу, наприклад, лише серед 8% населення панують песимістичні настрої стосовно нового року.

Найбільш песимістично налаштованими виглядають: Ліван, Гонконг, Йорданія, Боснія і Герцеговина та Італія. Так, наприклад, в Лівані, лише 5% сподіваються на краще у новому році, а в Італії - 11%.

"В Україні на краще в році, що настав, сподіваються 42%, тоді як гіршого чекають 17% опитаних. Відносно багато респондентів, біля чверті (26%), які вважають, що нічого не зміниться. Це найвищий рівень оптимізму за 5 років вимірювання, що перевершив достатньо високий показник 2015 року. Оптимізм українців, вочевидь, пов'язаний з обранням нового Президента та Верховної Ради України, високим рівнем очікувань, надії на те, що їхнє особисте життя в результаті виборів зміниться на краще. Рівень оптимізму суттєво виріс порівняно з розчаруваннями 2016-2018 років", - йдеться у дослідженні.

Міжнародна асоціація незалежних дослідницьких агентств Gallup International кожен рік з 2013 року проводить глобальне опитування під гаслом "Кінець року". В 2019 році в дослідженні взяли учать понад 45 тисяч жителів з 46 країн світу. Дослідники вважають, що ці результати можна екстраполювати на усіх жителів Землі. Респондентам сьомий рік поспіль ставлять традиційне запитання стосовно їхніх очікувань щодо майбутнього року: "Що стосується вас особисто, чи вважаєте Ви, що 2020 рік буде краще, гірше, або таким самим, як 2019 рік?".

В Україні дослідження вже п’ятий рік поспіль проводить Київський міжнародний інститут соціології.