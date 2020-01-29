Жодну з реформ не вважають успішною більш як половина українців

Понад 50% українців вважають, що жодна реформа в Україні не є успішною.

Про це сказала директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи в Укрінформі результати опитування "Реформи в Україні: громадська думка населення".

"Ми запитали, які з реформ є успішними. Особливих успіхів немає... 10% успішною вважають антикорупційну реформу, реформу децентралізації, реформу охорони здоров’я - близько 9-10%. Жодної успішної реформи не назвали 51%. Торік було 41%", - сказала Бекешкіна.

Водночас вона зауважила, що для українців протягом кількох років пріоритетною лишається антикорупційна реформа – майже 59% населення (у 2018 році було 58%).

Далі за рівнем значущості для респондентів ідуть реформа сфери охорони здоров’я (54%, минулого року – 47%), пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту (46%, а у 2018 році – 44%), реформа органів правопорядку (37%, а у 2018 році – 32%), люстрація чиновників (28%, у 2018 році– 29%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (23%, у 2018 році – 22%).

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння наводяться дані опитувань, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Фото Геннадія Мінченка