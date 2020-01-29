Головним рушієм реформ 60% українців вважають президента

Згідно з результатами опитування “Реформи в Україні: громадська думка населення”, 60% респондентів вважають головним рушієм реформ в Україні Президента.

Про це сказала директорка Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи в Укрінформі результати відповідного опитування.

“Головним рушієм реформ з великим відривом вважають Президента — 60%”, - сказала Бекешкіна.

Вона зауважила, що за результатами аналогічного дослідження 2018 року 24% респондентів вважали, що Президент є головним рушієм реформ.

“Уряд теж зараховують переважно до рушіїв реформ — 37%, парламентську фракцію “Слуга народу” теж переважно до рушіїв - 30%, населення — 27%, громадські організації, волонтерів — 23,9%”, - розповіла Бекешкіна.

Водночас вона зазначила, що значно зменшилося у порівнянні з 2018 роком визнання як рушіїв реформ країн Заходу — з 25% до 12%, та Міжнародного валютного фонду і Світового банку — з 24% до 12%.

Директорка Фонду також зазначила, що на думку респондентів, найбільший опір реформам чинять олігархи і бюрократія. “Причому в уявленнях народу їхня гальмівна роль істотно зросла”, - наголосила соціолог.

Так, згідно з опитуванням, 50,9% вважають, що олігархи є головним гальмом здійснення в Україні необхідних реформ, а 43,1% вважають такими бюрократію та чиновників.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.