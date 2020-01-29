Майже 50% українців готові терпіти матеріальні труднощі заради реформ

Серед українців зросла готовність терпіти певні матеріальні труднощі заради успіху реформ в Україні.

Про це сказала директорка Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, презентуючи в Укрінформі результати опитування “Реформи в Україні: громадська думка населення”.

“Дуже позитивним є те, що зросла готовність українців терпіти певні матеріальні труднощі заради реформ. У 2018 році таких було 32%, зараз майже 50%”, - сказала Бекешкіна.

Так, за результатом опитування, лише 14% готові терпіти стільки, скільки треба буде (у 2018 році таких було 9%), натомість 35% готові потерпіти, але не більше року (24% у 2018 році.).

Водночас, згідно з результатами опитування, 25% респондентів не готові терпіти труднощі, бо не вірять у реформи, а 21% не готові терпіти, бо їхнє матеріальне становище вже зараз нестерпне.

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Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років.Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.