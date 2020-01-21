Українці назвали основну складову патріотизму

Українці назвали основну складову патріотизму

Опитування
Укрінформ
Основною складовою патріотизму більшість українців вважають любов до своєї країни.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які оприлюднила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Очевидні три складові, які очевидно входять до складових патріотизму в свідомості усіх регіонів України — це, перш за все, любов до своєї країни — 80%, готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю — 64%. бачимо, що принаймні у свідомості це досить виражено. Виховання у дітей любові та поваги до своєї країни — 58%, дотримання усіх законів країни — 56%, знання історії своєї країни, її культури - 51%”, - зазначила Ірина Бекешкіна.

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Дещо менше громадяни відносять до патріотизму участь у виборах - 38%, чесне виконання своїх обов’язків - 36%, спілкування державною мовою - 35%, сплату належних податків - 30%, участь у громадському житті - 28%, повагу до влади - 26%, а найменше – участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі - 21%.

За словами соціолога, регіональних відмінностей щодо основних ознак патріотизму немає.

Проте у західному регіоні до пріоритетів патріотизму було віднесено спілкування державною мовою — 60%, а в в інших регіонах ця складова мала меншу значущість — 32% у центральному регіоні, 25% – у південному та 24% – у східному.

Складову, як повага до влади, значно більше відносять до патріотизму в східному регіоні (42%), ніж у решті (28% у південному, 20% у центральному та 16% у західному).

Так само регіонально різниться визнання значущості для патріотизму сплати належних податків: 41% у східному регіоні, 36% – південному, 25% – центральному та 24% – західному.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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