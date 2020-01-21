Українці назвали основну складову патріотизму

Основною складовою патріотизму більшість українців вважають любов до своєї країни.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, які оприлюднила директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна на пресконференції у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Очевидні три складові, які очевидно входять до складових патріотизму в свідомості усіх регіонів України — це, перш за все, любов до своєї країни — 80%, готовність захищати свою країну, якщо треба – зі зброєю — 64%. бачимо, що принаймні у свідомості це досить виражено. Виховання у дітей любові та поваги до своєї країни — 58%, дотримання усіх законів країни — 56%, знання історії своєї країни, її культури - 51%”, - зазначила Ірина Бекешкіна.

Дещо менше громадяни відносять до патріотизму участь у виборах - 38%, чесне виконання своїх обов’язків - 36%, спілкування державною мовою - 35%, сплату належних податків - 30%, участь у громадському житті - 28%, повагу до влади - 26%, а найменше – участь у боротьбі з корупцією та іншими вадами у державі - 21%.

За словами соціолога, регіональних відмінностей щодо основних ознак патріотизму немає.

Проте у західному регіоні до пріоритетів патріотизму було віднесено спілкування державною мовою — 60%, а в в інших регіонах ця складова мала меншу значущість — 32% у центральному регіоні, 25% – у південному та 24% – у східному.

Складову, як повага до влади, значно більше відносять до патріотизму в східному регіоні (42%), ніж у решті (28% у південному, 20% у центральному та 16% у західному).

Так само регіонально різниться визнання значущості для патріотизму сплати належних податків: 41% у східному регіоні, 36% – південному, 25% – центральному та 24% – західному.

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проєкту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.