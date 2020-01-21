Дві третини росіян заявили про наявність політв'язнів у країні - Левада-центр

Дві третини громадян Росії - 63% - вважають, що в країні є люди, яких засудили за політичні погляди і бажання брати участь у політичному житті держави.

Про це свідчать результати опитування «Левада-центру».

23% респондентів відповіли, що в країні «дійсно» є політв'язні, 40% - що вони імовірно є («скоріше так»). Отриманий сумарний результат 63% - це максимум за весь час досліджень з 2004 року. Минулого року такої думки дотримувалися 50% росіян.

На прохання згадати конкретних політв'язнів опитані в першу чергу називали імена екс-глави ЮКОСу Михайла Ходорковського та українського режисера Олега Сенцова.

За словами директора «Левада-центру» Льва Гудкова, різке зростання згодних з цією позицією пов'язане зі справою журналіста Івана Голунова, літніми протестами 2019 року й «московською справою», порушеною після цього.