Майже 60% росіян вважають 2019 рік тяжким для РФ

2019 рік видався для Росії важким і дуже важким - такої думки дотримуються 58% мешканців цієї країни.

Про це свідчать результати опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки (рос. - ВЦИОМ).

Згідно з результатами дослідження, 43% росіян вважають 2019 рік "радше важким" для країни, ще 15% - "дуже важким". 30% респондентів назвали рік, що минає, "загалом добрим", і лише для 4% він був "дуже вдалим".

При цьому особисті оцінки року виявилися вищими. Так, 47% мешканців РФ вважають 2019 рік добрим для себе і своєї родини. Але 33% опитаних назвали його тяжким.

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За даними дослідження, найтяжчим за останнє десятиліття для росіян був 2015 рік: 75% респондентів визнали його важким і скрутним для своєї країни.

Раніше опитування "Левада-центру" показало, що 43% росіян заявили про погіршення рівня життя у 2019 році.