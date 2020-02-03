Гончарук бере участь у презентації програми доступних кредитів

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук бере участь у презентації державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Трансляція заходу відбувається на офіційній сторінці Прем'єра у Facebook.

Як заявив Гончарук під час презентації, поки що ситуація складається так, що людина, яка хоче розпочати свій бізнес, не має такої можливості: "У нас дуже дорогі кредити, майже не розвинений цивільний ринок приватного кредитування.

Разом із Главою уряду участь у цьому заході беруть: міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Милованов, міністр фінансів України Оксана Маркарова, представники ключових державних банків України та провідних бізнес-асоціацій та бізнес-спільнот.

Вони обговорюють ключові умови державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”, хто може взяти участь у ній, як та де отримати кредит, які механізми зниження ставки до 5, 7 або 9%.