Через підозру на коронавірус відправили на карантин ще один круїзний лайнер

Через підозру на коронавірус відправили на карантин ще один круїзний лайнер

Укрінформ
Через підозру на коронавірус на борту круїзний лайнер World Dream, на борту якого перебувають 3600 людей, відправили на карантин у Гонконзі.

Про це повідомляє Insider.

"Круїзний корабель перебуває на карантині у Гонконзі через занепокоєння, що троє пасажирів мають позитивний результат тесту на коронавірус, та можливий спалах інфекції", - йдеться у повідомленні.

Власник лайнера World Dream - компанія Genting Cruise Lines заявила, що представники влади повідомили компанію про трьох пасажирів, які заразилися коронавірусом, усі вони були на борту судна у період між 19 та 24 січня. Наразі корабель перебуває на карантині у гонконзькому круїзному терміналі Кай Так.

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Повідомляється, що лайнер розпочав круїз наприкінці січня, і на початку рейсу на борту перебували 4600 осіб. Але частина пасажирів зійшли на берег у різних портах. Нині на борту лайнера - 1800 пасажирів та 1800 членів екіпажу, і жоден з них не може залишати судно без спеціального дозволу.

За даними влади Гонконгу, близько 200 пасажирів World Dream залишили судно безпосередньо перед оголошенням карантину. Їх зараз намагаються знайти.

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Як повідомлялося, 4 лютого в Японії круїзний лайнер Diamond Princess помістили на карантин у порту Йокогами через коронавірус. На борту цього лайнера, за даними МЗС перебувають 25 громадян України.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV).

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У світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV. Захворювання зафіксовано у 23 країнах. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Фото: Anthony Kwan/Getty Images

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