Через підозру на коронавірус відправили на карантин ще один круїзний лайнер

Через підозру на коронавірус на борту круїзний лайнер World Dream, на борту якого перебувають 3600 людей, відправили на карантин у Гонконзі.

Про це повідомляє Insider.

"Круїзний корабель перебуває на карантині у Гонконзі через занепокоєння, що троє пасажирів мають позитивний результат тесту на коронавірус, та можливий спалах інфекції", - йдеться у повідомленні.

Власник лайнера World Dream - компанія Genting Cruise Lines заявила, що представники влади повідомили компанію про трьох пасажирів, які заразилися коронавірусом, усі вони були на борту судна у період між 19 та 24 січня. Наразі корабель перебуває на карантині у гонконзькому круїзному терміналі Кай Так.

Повідомляється, що лайнер розпочав круїз наприкінці січня, і на початку рейсу на борту перебували 4600 осіб. Але частина пасажирів зійшли на берег у різних портах. Нині на борту лайнера - 1800 пасажирів та 1800 членів екіпажу, і жоден з них не може залишати судно без спеціального дозволу.

За даними влади Гонконгу, близько 200 пасажирів World Dream залишили судно безпосередньо перед оголошенням карантину. Їх зараз намагаються знайти.

Як повідомлялося, 4 лютого в Японії круїзний лайнер Diamond Princess помістили на карантин у порту Йокогами через коронавірус. На борту цього лайнера, за даними МЗС перебувають 25 громадян України.

У Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV).

У світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV. Захворювання зафіксовано у 23 країнах. В Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Фото: Anthony Kwan/Getty Images