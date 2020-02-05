Нові дані щодо коронавірусу: 493 померлі, понад 24,5 тисячі - інфіковані

У світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, в Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

"Станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 24 505 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 493 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані у 23 країнах. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться у повідомленні.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, ризики розповсюдження 2019-nCoV залишаються дуже високими у Китаї, високими на регіональному та глобальному рівнях.

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За даними ВООЗ, заразитися новим коронавірусом можуть люди, які живуть або подорожують в райони, де циркулює вірус 2019-nCoV. На даний час 2019-nCoV циркулює в Китаї, де знаходиться переважна більшість інфікованих людей. Захворілі з інших країн перебували серед людей, які нещодавно приїхали з Китаю або жили чи працювали в тісному контакті з цими мандрівниками. Також в зоні ризику медичні працівники, які доглядають за хворими 2019-nCoV.

На сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань.

За попередньою інформацією, вірус може виживати на поверхнях лише протягом декількох годин. Прості дезінфікуючі засоби можуть вбити вірус, унеможливлюючи зараження людей.

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Люди, інфіковані 2019-nCoV, можуть бути заразними до того, як проявляться симптоми. Однак ґрунтуючись на наявних на цей час даних, саме люди, у яких уже є симптоми захворювання, є переважним джерелом поширення вірусу, підкреслили в МОЗ.

У міністерстві констатували, що на сьогодні немає ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу.

Фото: АА