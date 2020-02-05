ВООЗ потребує $675 мільйонів для боротьби з коронавірусом

Всесвітня організація охорони потребує 675 мільйонів доларів для здійснення заходів проти поширення нового коронавірусу.

Про це йдеться у заяві ВООЗ у Twitter.

"Для боротьби з подальшим розповсюдженням спалаху вірусу (2019nCoV) в Китаї та в усьому світі та захисту вразливих держав зі слабкими системами охорони здоров’я міжнародна спільнота розробила план готовності та реагування з кошторисом у 675 мільйонів доларів США, що діятиме з лютого по квітень 2020 року", - йдеться у дописі.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус напередодні оголосив про розроблений план та закликав зібрати кошти на його здійснення.

"Сьогодні ми запускаємо стратегічний план готовності та реагування .... Ми просимо 675 мільйонів доларів США задля фінансування цього плану протягом наступних трьох місяців", - заявив на пресконференції у Женеві очільник ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, в Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Захворювання зафіксовано у 23 країнах.

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: АА