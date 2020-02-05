ВООЗ потребує $675 мільйонів для боротьби з коронавірусом

ВООЗ потребує $675 мільйонів для боротьби з коронавірусом

Укрінформ
Всесвітня організація охорони потребує 675 мільйонів доларів для здійснення заходів проти поширення нового коронавірусу.

Про це йдеться у заяві ВООЗ у Twitter.

"Для боротьби з подальшим розповсюдженням спалаху вірусу (2019nCoV) в Китаї та в усьому світі та захисту вразливих держав зі слабкими системами охорони здоров’я міжнародна спільнота розробила план готовності та реагування з кошторисом у 675 мільйонів доларів США, що діятиме з лютого по квітень 2020 року", - йдеться у дописі.

Голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус напередодні оголосив про розроблений план та закликав зібрати кошти на його здійснення.

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"Сьогодні ми запускаємо стратегічний план готовності та реагування .... Ми просимо 675 мільйонів доларів США задля фінансування цього плану протягом наступних трьох місяців", - заявив на пресконференції у Женеві очільник ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на 5 лютого зареєстровані 24 505 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу 2019nCoV, в Україні наразі не зафіксували жодного випадку інфікування.

Захворювання зафіксовано у 23 країнах.

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Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: АА

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