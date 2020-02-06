У Британії вперше іноземка програла справу про корупційні статки

Жінка, яка витратила понад 10 млн фунтів у лондонському універмазі Harrods, програла у суді справу щодо незрозумілого походження статків.

Це перша подібна справа у Великій Британії повідомляє Sky News.

"Жінка, яка витратила понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів у Геродсі протягом десятиліття, програла судовий позов щодо незрозумілого походження коштів у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Заміра Гаджиєва, чоловік якої, ексбанкір Джахангір Гаджиєв, відбуває 15-річне покарання в Азербайджані, стала першою людиною, яку британське Національне агентство по боротьбі зі злочинністю перевіряло в рамках закону "Про кримінальні фінанси".

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Увагу правоохоронців також привернула нерухомість подружжя у Лондоні вартістю 15 млн фунтів, що була придбана за 11,5 млн фунтів у 2009 році компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах.

Справа розпочалася наприкінці 2018 року, коли поліція Лондона відкрила провадження за запитом влади Азербайджану.

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Нове законодавство дозволяє Національному агентству по боротьбі зі злочинністю заарештовувати активи, якщо, за версією слідчих, їх власник є політично значущою особою - особою з-за меж Євроспільноти, яка знаходиться при владі та причетна до хабарництва або корупції й не може пояснити джерело власних прибутків.