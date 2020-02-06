У Британії вперше іноземка програла справу про корупційні статки
Це перша подібна справа у Великій Британії повідомляє Sky News.
"Жінка, яка витратила понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів у Геродсі протягом десятиліття, програла судовий позов щодо незрозумілого походження коштів у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.
Заміра Гаджиєва, чоловік якої, ексбанкір Джахангір Гаджиєв, відбуває 15-річне покарання в Азербайджані, стала першою людиною, яку британське Національне агентство по боротьбі зі злочинністю перевіряло в рамках закону "Про кримінальні фінанси".
Увагу правоохоронців також привернула нерухомість подружжя у Лондоні вартістю 15 млн фунтів, що була придбана за 11,5 млн фунтів у 2009 році компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах.
Справа розпочалася наприкінці 2018 року, коли поліція Лондона відкрила провадження за запитом влади Азербайджану.
Нове законодавство дозволяє Національному агентству по боротьбі зі злочинністю заарештовувати активи, якщо, за версією слідчих, їх власник є політично значущою особою - особою з-за меж Євроспільноти, яка знаходиться при владі та причетна до хабарництва або корупції й не може пояснити джерело власних прибутків.