ЄС і Британія мають восени завершити переговори про майбутні відносини

ЄС та Велика Британія мають завершити переговори щодо майбутніх відносин до кінця жовтня-початку листопада 2020 року.

Про це у Брюсселі за підсумками першого засідання Координаційної групи Європарламент-Велика Британія заявив голова Комітету ЄП із закордонних справ Девід Макалістер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо очікувань від переговорів щодо майбутніх відносин між ЄС і Великою Британією у Страсбурзі 12 лютого. Виходячи із рішення уряду Великої Британії за будь-яких умов не продовжувати перехідний період, ми маємо завершити ці переговори до кінця жовтня-початку листопада. В нас небагато часу. Одна річ очевидна. Для нас важливими є добрі стосунки і співпраця у таких сферах, як внутрішня та зовнішня безпека», - зауважив Макалістер.

Він повідомив, що нова Координаційна група Європарламент-Велика Британія створена на основі робочої групи, яка опрацьовувала питання, пов’язані з процесом Brexit. У складі цієї структури будуть представлені не лише представники політичних груп Європарламенту, а й глави відповідних комітетів, включаючи Комітети із закордонних справ і торгівлі, підкомітетів з безпеки і оборони. До засідань буде регулярно запрошуватися також Антоніо Тайяні як голова «конференції президентів» Європарламенту і голова делегації ЄС на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє.

«Переговори з Великою Британією є надзвичайно складними, і Європейський парламент буде залучений до них на різних рівнях. Координаційна група дозволить погоджувати роботу різних комітетів ЄП та надасть платформу для обміну інформацією щодо переговорів з Мішелем Барньє та його командою. Ми погодилися з Барньє, що він буде проводити для нас брифінги перед кожним раундом переговорів, а також інформування про результати після кожного такого раунду. Це означає, що Європейський парламент буде поінформований належним чином на кожному етапі цих переговорів», - сказав голова Комітету ЄП із закордонних справ.