ЄС очікує, що Британія підтвердить участь у Європейській конвенції з прав людини

Єврокомісія пропонує визначити співпрацю у сферах внутрішньої та зовнішньої безпеки одним з ключових елементів майбутньої угоди між ЄС та Великою Британією.

Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив голова делегації ЄС на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, він згадав про терористичний напад у Лондоні 2 лютого та наголосив, що в мандаті на переговори запропоновано "налагодити таку співпрацю, щоб гарантувати безпеку як у внутрішньому, так і в зовнішньому вимірах".

За словами Барньє, для успішної співпраці у сфері внутрішньої безпеки необхідно дотримання трьох умов: Британія має підтвердити свою участь у Європейській конвенції з прав людини, її уряд має встановити адекватні стандарти для захисту даних, а також погодити ефективний механізм урегулювання спорів на основі поваги до європейського законодавства.

У питаннях зовнішньої безпеки, як пропонується у мандаті на переговори, сторони мають створити таке правове середовище, що дозволить їм працювати разом, обмінюватися інформацією та досвідом у врегулюванні конфліктів та в обстоюванні миру.

"Ці двосторонні механізми мають повною мірою поважати автономність та суверенітет Європейського Союзу, і також автономію та суверенітет Об’єднаного Королівства", - додав Барньє.

Він зауважив, що вже 12 лютого має подати пропозиції щодо переговорного мандату на сесії Європарламенту. Після цього пропозиції Єврокомісії мають бути розглянуті та затверджені Європейською Радою.

Як повідомлялося, Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду на основі рівної конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться, торговельні відносини між Британією і ЄС регулюватимуться правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їх можливе зниження.