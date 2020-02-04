ЄС очікує, що Британія підтвердить участь у Європейській конвенції з прав людини

ЄС очікує, що Британія підтвердить участь у Європейській конвенції з прав людини

Укрінформ
Єврокомісія пропонує визначити співпрацю у сферах внутрішньої та зовнішньої безпеки одним з ключових елементів майбутньої угоди між ЄС та Великою Британією.

Про це на прес-конференції у Брюсселі заявив голова делегації ЄС на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє, передає кореспондент Укрінформу.

Зокрема, він згадав про терористичний напад у Лондоні 2 лютого та наголосив, що в мандаті на переговори запропоновано "налагодити таку співпрацю, щоб гарантувати безпеку як у внутрішньому, так і в зовнішньому вимірах".

За словами Барньє, для успішної співпраці у сфері внутрішньої безпеки необхідно дотримання трьох умов: Британія має підтвердити свою участь у Європейській конвенції з прав людини, її уряд має встановити адекватні стандарти для захисту даних, а також погодити ефективний механізм урегулювання спорів на основі поваги до європейського законодавства.

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У питаннях зовнішньої безпеки, як пропонується у мандаті на переговори, сторони мають створити таке правове середовище, що дозволить їм працювати разом, обмінюватися інформацією та досвідом у врегулюванні конфліктів та в обстоюванні миру.

"Ці двосторонні механізми мають повною мірою поважати автономність та суверенітет Європейського Союзу, і також автономію та суверенітет Об’єднаного Королівства", - додав Барньє.

Він зауважив, що вже 12 лютого має подати пропозиції щодо переговорного мандату на сесії Європарламенту. Після цього пропозиції Єврокомісії мають бути розглянуті та затверджені Європейською Радою.

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Як повідомлялося, Британія вийшла з ЄС у ніч проти 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду на основі рівної конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться, торговельні відносини між Британією і ЄС регулюватимуться правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їх можливе зниження.

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