ЄС готовий запропонувати Британії найкращу угоду, але є дві умови - Барньє

Головний представник Євросоюзу на переговорах з Великою Британією Мішель Барньє розповів про умови, за яких ЄС і Великобританія можуть укласти "найкращу з можливих" угоду щодо взаємин після Brexit.

Відповідну заяву головний переговірник ЄС зробив на прес-конференції 3 лютого у Брюсселі, за підсумками засідання Єврокомісії, яка щойно затвердила мандат на переговори з Великобританією, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Барньє підкреслив, що "найкращими відносинами з ЄС є і залишатиметься членство в Європейському Союзі", але оскільки Британія вирішила вийти з ЄС, а також із складу спільного ринку і з митного союзу з 31 грудня 2020 року (якщо я вірно зрозумів Бориса Джонсона - додав Барньє), тому лишається будувати "найкращі відносини з усіх можливих".

Він зауважив, що мандат на переговори з Британією охоплює три головні сфери: економічне партнерство, партнерство у сфері безпеки та інституційні умови майбутнього двостороннього партнерства.

"Ми готові запропонувати високоефективну торговельну угоду, як центральну опору для нашого партнерства, включаючи нульові тарифи, нульові квоти на всі товари, які входять на наш спільний ринок, амбітну угоду про вільну торгівлю з широким охопленням різних секторів, від бізнес-послуг до зв’язку і природоохоронних послуг. Ми також сподіваємося створити систему електронної торгівлі, захисту інтелектуальної власності та доступу до наших відповідних державних замовлень. Ми готові запропонувати все це, навіть незважаючи, що знаємо про потужну конкуренцію, яка виникне між Британією і ЄС у майбутньому", - наголосив представник ЄС.

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Він підкреслив, що така конкуренція є нормальною. Євросоюз робить виключну пропозицію щодо майбутніх економічних відносин з Великобританією, виходячи з географічної близькості та економічної взаємозалежності, але така пропозиція має, принаймні, дві умови.

Перша – майбутня угода має гарантувати, що така економічна конкуренція залишатиметься відкритою і справедливою. "Ми вже погодилися з прем’єр-міністром Джонсоном, що наше майбутнє партнерство дозволить уникнути, я цитую, "несправедливих ринкових переваг". Ми маємо ухвалити довгостроковий механізм, який надасть нам такі гарантії, та дозволить дотримуватися високих стандартів у соціальній, природоохоронній, кліматичній сферах та у питаннях державної допомоги за станом на сьогодні та у майбутньому" - зауважив Барньє.

Друга умова – спільна зона вільної торгівлі між ЄС і Великобританією має включати угоду про рибальство, яка продовжить рівноправний доступ до ринку та до вод із погодженими квотами щодо вилову.

Представник ЄС окремо наголосив, що навіть за умови досягнення такої "найкращої з можливих" торговельної угоди двосторонні стосунки не будуть відбуватися за принципом "бізнес як завжди", коли Великобританія була членом ЄС.

Як повідомлялося, Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду на основі рівної конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться, торговельні відносини між Британією і ЄС регулюватимуться правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.