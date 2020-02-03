Лондон не хоче дотримуватися торговельних правил ЄС після Brexit

Британський прем’єр Борис Джонсон 3 лютого оголосить про своє бачення подальших торговельних відносин із ЄС.

Про це повідомляє BBC із посиланням на главу уряду Великої Британії.

"Немає потреби в угоді про вільну торгівлю, яка передбачає прийняття правил ЄС. Нам часто говорили, що ми повинні вибирати між повним доступом до ринку ЄС, поряд із прийняттям його правил та судів за норвезькою моделлю, або амбітною угодою про вільну торгівлю, яка відкриває ринки та уникає повної регламентації регулювання ЄС на прикладі Канади", - заявив Джонсон.

Із відповідною промовою Джонсон виступить у Лондоні перед підприємцями та дипломатами і заявить про бажання досягти домовленостей на рівні торговельної угоди ЄС із Канадою.

Відповідно до угоди між ЄС та Канадою, імпортні тарифи на більшість товарів були скасовані між двома сторонами, хоча митні перевірки та перевірки ПДВ існують. Потік послуг, наприклад банківські, які є набагато важливішими для Британії, між Канадою та ЄС значно обмежений.

Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого. До кінця 2020 року триватиме перехідний період, протягом якого сторонам необхідно домовитися про подальші торговельні відносини.

ЄС пропонує Лондону угоду на основі рівної конкуренції без жодних мит і квот. Якщо сторони не домовляться, торговельні відносини між Британією і ЄС регулюватимуться правилами Світової організації торгівлі, які передбачають наявність мит, поки не буде врегульовано питання про їхнє можливе зниження.