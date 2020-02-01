Макрон: Ми кажемо британцям не до побачення, а доброго ранку

Європейський Союз і Велика Британія після Brexit взаємно зацікавлені у розбудові нового тісного і міцного партнерства у ключових сферах, включаючи безпеку і оборону.

Про це президент Франції Еммануель Макрон написав у своєму відкритому листі до британських громадян у зв'язку з виходом з 1 лютого 2020 року Сполученого Королівства із Євросоюзу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Дорогі британські друзі, ви залишаєте Європейський Союз, але не покидаєте Європу», - нагадав президент Франції та додав, що ЄС каже Британії «не до побачення, а доброго ранку».

Макрон підкреслив, що у спільних інтересах ЄС і Лондона – мати тісне і глибоке партнерство, наскільки це можливо. Зокрема, йдеться про галузі оборони і безпеки, співробітництво між правоохоронними органами, а також у сферах судочинства, довкілля, науки та культури.

Він наголосив, що вихід Британії з ЄС є суверенним рішенням британських громадян від червня 2016 року, і Франція це завжди поважає.

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«Я маю сказати вам, що цей вихід є шоком для європейців. Це вперше, коли країна залишає Європейську спільноту», - заявив президент Франції.

Макрон запевнив, що після Brexit права французів у Сполученому Королівстві та британців у Франції будуть захищені.

«Ми повинні зрозуміти причини і врахувати уроки цього», - додав французький лідер.

Серед таких причин Макрон назвав неспроможність європейських лідерів визнати власні невдачі, при цьому звинувачуючи «усіх дияволів» у проблемах Європи.

«Окрім цього, давайте визнаємо, що, як наслідок, Європа не є достатньо ефективною, спроможною захистити, а також є віддаленою від реалій повсякденного життя», - додав президент Франції.

Макрон висловив переконання, що Європа як ніколи потребує нового поштовху для забезпечення контролю, безпеки та захисту.

Водночас президент Франції підкреслив, що вихід Британії з ЄС не означає, що проблеми Європи більше не повинні хвилювати британців. Адже, за його словами, Сполучене Королівство не зацікавлено у слабкому Євросоюзі.

Макрон заявив, що ЄС готовий, так само, як цього прагне британський уряд, швидко просуватися у розбудові нових майбутніх міцних відносин.

Як повідомлялося, опівночі за центральноєвропейським часом (о 01 годині за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським союзом щодо Brexit.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібний для того, аби громадяни та підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Упродовж нього ЄС і Британія мають погодити нову угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року.

Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.