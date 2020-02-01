Brexit: Європейський Союз засмучений, але поважає це рішення

Європейський Союз засмучений через вихід Об’єднаного королівства з ЄС, утім поважає це рішення.

Про це йдеться у заяві Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

“Сьогодні Об’єднане королівство покидає Європейський Союз й стає третьою державою. Хоча ми шкодуємо через рішення Об’єднаного королівства покинути Союз, ми повністю поважаємо цей вибір та готові рухатися уперед”, - заявив Боррель.

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Він наголосив, що Великобританія “залишиться ключовим партнером ЄС”.

“Наші відносини вкорінені у спільних цінностях та інтересах, що виникають із географії, історії та цінностей, закріплених у спільній європейській спадщині”, - зазначив дипломат.

На його переконання, після Brexit “економічні, соціальні та політичні відносини між ЄС та Об’єднаним королівством не припиняться”.

“Ми є та залишатимемося тісно пов’язаними. Наше прагнення - збудувати нове амбітне партнерство у торговельній й економічній співпраці, примусі до дотримання закону й кримінальній юстиції, іноземній політиці, безпеці та обороні”, - зауважив Боррель.

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Він підсумував, що “із нетерпінням очікує на те, що, сподіваюся, буде дуже близькою співпрацею із нашими британськими друзями у спільних викликах на регіональному й глобальному рівнях”.

Як повідомлялося, опівночі за центральноєвропейським часом (о 01 годині за київським часом) набула чинності Угода між Великою Британією та Європейським союзом щодо Brexit.

Вона передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

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Набуття чинності угоди означає початок перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Він потрібний для того, аби громадяни та підприємства мали більше часу для адаптації до нових умов.

Упродовж нього ЄС і Британія мають погодити нову та справедливу угоду щодо майбутнього партнерства, на основі Політичної декларації, яку сторони погодили у жовтні 2019 року. Єврокомісія прийме широкі попередні рекомендації щодо проведення таких переговорів до 3 лютого, після чого Рада ЄС із загальних справ має ухвалити мандат на переговори. Після цього сторони можуть формально розпочати переговорний процес.

Перехідний період може бути продовжений всього один раз на період до одного або двох років, якщо обидві сторони погодяться на це до 1 липня 2020 року.

Фото: AFP