За кілька годин до Brexit у Лондоні спалили прапор ЄС

У центрі Лондона за кілька годин до офіційного виходу Великої Британії з ЄС прихильники Brexit спалили прапор Європейського союзу.

Про це повідомляє Evening Standard.

"У натовпі, що зібрався у середмісті Лондона спалили прапор Європейського Союзу за лічені години до настання Brexit", - йдеться у повідомленні.

Чоловік, загорнутий у прапор Британії, спалив стяг ЄС біля будівлі уряду Сполученого Королівства. Прихильники Brexit при цьому скандували гасла "Лузери, лузери" та "Прощавай, ЄС" на мелодію Auld Lang Syne.

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Водночас близько 200-300 прихильників ЄС йшли ходою від Даунінг-стріт до офісу Європейської комісії у Лондоні. Поліція сформувала кордон, щоб розділити дві групи політичних опонентів.

Як повідомлялося, опівночі 31 січня набуде чинності Угода між Великою Британією та Європейським Союзом щодо Brexit. Документ передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.