Джонсон влаштовує вечірку на честь Brexit

"Борис Джонсон влаштовує вечірку в приміщенні будівлі уряду для міністрів та інших чиновників на честь Brexit, на якій гості відсвяткують вихід Великої Британії з ЄС з британською їжею та англійським вином на святковому столі", - йдеться у повідомленні.

Вечірка відбудеться 31 січня, в урядовому приміщенні в Лондоні на Даунінг-стріт, 10.

На прийомі подаватимуть такі страви, як бісквіти з англійським блакитним сиром Шропшир Блю, філе ягняти, англійський пастуший пиріг з чеддером та солоними огірками, смажену курку з йоркширським пудингом...

Вечірка на честь Brexit розпочнеться о 21:00 за місцевим часом перед телевізійним зверненням Джонсона, що має розпочатись о 22:00, в якому він порівняє Brexit не з кінцем, а з новим початком, й опише нову сторінку в британській історії як «момент реального національного оновлення та змін».

Як відомо, опівночі 31 січня набуде чинності Угода між Великою Британією та Європейським Союзом щодо Brexit. Документ передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.