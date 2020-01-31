Джонсон влаштовує вечірку на честь Brexit

Джонсон влаштовує вечірку на честь Brexit

Укрінформ
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон скликає вечірку на честь Brexit для членів уряду та інших високопоставлених чиновників, які підтримують вихід Британії з Євроспільноти.
Про це пише The Guardian.

"Борис Джонсон влаштовує вечірку в приміщенні будівлі уряду для міністрів та інших чиновників на честь Brexit, на якій гості відсвяткують вихід Великої Британії з ЄС з британською їжею та англійським вином на святковому столі", - йдеться у повідомленні.

Вечірка відбудеться 31 січня, в урядовому приміщенні в Лондоні на Даунінг-стріт, 10.

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На прийомі подаватимуть такі страви, як бісквіти з англійським блакитним сиром Шропшир Блю, філе ягняти, англійський пастуший пиріг з чеддером та солоними огірками, смажену курку з йоркширським пудингом...

Вечірка на честь Brexit розпочнеться о 21:00 за місцевим часом перед телевізійним зверненням Джонсона, що має розпочатись о 22:00, в якому він порівняє Brexit не з кінцем, а з новим початком, й опише нову сторінку в британській історії як «момент реального національного оновлення та змін».

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Як відомо, опівночі 31 січня набуде чинності Угода між Великою Британією та Європейським Союзом щодо Brexit. Документ передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.

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