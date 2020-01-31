ЄС після Brexit: лідери Євросоюзу зробили заяву

Євросоюз після виходу з його складу Великої Британії залишиться унікальним та найоптимістичнішим проєктом у сучасній історії.

Про це заявили у Брюсселі під час спільного звернення до європейців та спілкування з пресою в Європарламенті лідери європейських інституцій – президент ЄП Девід Сассолі, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні особливий день для Європейського Союзу, коли ми маємо змішані почуття. Це ніколи не буває моментом щастя, коли хтось залишає родину. Але ми відкриваємо нову главу і вкладемо всю нашу енергію і рішучість для побудови сильнішого і більш амбітного Європейського Союзу… У наступні місяці ми – парламент, Єврокомісія, Європейська рада - будемо працювати тісно разом, щоб продемонструвати переваги унікального в історії європейського проекту. Це потужний, дуже оптимістичний проект, дуже позитивний проект для всіх громадян Європи», - зазначив Шарль Мішель.

За його словами, для реалізації такого порядку денного ЄС має чимало: сильні цінності, свободи, верховенство права і 27 сильних демократій, 22 мільйони бізнесів, великий і потужний спільний ринок. Євросоюз має намір з максимальною ефективністю використовувати всі інструменти для блага європейських громадян. Це дає ЄС основу для більшої впевненості на міжнародному рівні та у проваджені більш рішучої міжнародної політики.

В свою чергу, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зауважила, що виклики, які постають перед Європою, і можливості, якими вона може скористатися, не змінилися внаслідок Brexit. Серед них - кліматичні зміни, європейська Зелена угода, необхідність залишатися на передовій цифрової революції, організація міграції ефективним та гуманним шляхом. Європа буде продовжувати розбудову потужного партнерства в усьому світі. Частиною цих зусиль, за її словами, буде прагнення ЄС мати найкращі відносини з Великою Британією.

«Ми точно знаємо, що сонце знову зійде завтра, і розпочнеться нова глава для 27 країн ЄС. І коли це станеться, це дасть змогу нашому поколінню створити таку Європу, що прокладає шлях до екологічної та цифрової трансформації», - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, вона була школяркою, коли Велика Британія приєдналася до ЄС, у якому тоді було 6 держав.

«Завтра нас буде 27 країн-членів. Протягом всіх цих 47 з лишнім років наш союз виробляв потужний політичний імпульс і став глобальною силою у світовій економіці... Ніде більше у світі ви не зможете знайти 27 держав і 440 мільйонів людей, які розмовляють 24 мовами і які покладаються одне на одного, працюють разом, живуть разом. Це не випадок і не шанс. Ця (єдність) має витоки зі століть спільної історії, десятиліть спільного досвіду, ґрунтується на нашій рішучості та впевненості, на необхідності будувати наше майбутнє разом», - додала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що 1 лютого Єврокомісія представить пропозиції до мандату на переговори між ЄС і Великою Британією щодо розбудови відносин.

Як повідомлялося, опівночі 31 січня набуде чинності Угода між Великою Британією та Європейським Союзом щодо Brexit.