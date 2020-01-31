Британія і після Brexit залишиться надійним партнером України - посол Сіммонс

Велика Британія залишиться добрим другом і надійним партнером України і після виходу країни з Європейського Союзу в результаті Brexit, який відбудеться сьогодні, 31 січня, о 23 год.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

"Британія давно є добрим другом і партнером України, і наш вихід з ЄС жодним чином не вплине на це. Ми так само будемо віддані територіальній цілісності та суверенітету України. Ми продовжимо співпрацювати заради стрімкого економічного зростання та побудови сильної незалежної країни", - сказала Сіммонс.

Вона зазначила, що Британія сподівається поглибити і розширити співпрацю з Україною у прийдешні роки, а для цього потрібно разом домовитися про нову двосторонню угоду між Британією та Україною про торговельні та політичні відносини.

"Ми вже працюємо над цим і, сподіваюсь, завершимо цю роботу до кінця року", - спрогнозувала дипломатка.

Посол Великої Британії поінформувала, що Brexit відбудеться сьогодні, 31 січня, о 23 год. за лондонським часом.

За її словами, Британія виходить з ЄС тому, що на демократичному референдумі більшість британських громадян вирішила визначати майбутнє Британії за межами ЄС , але в тісній співпраці.

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"Сьогодні ми покинемо ЄС, але ми залишаємось у Європі. Ми залишимось надійним партнером України. Ми будемо активні на міжнародній арені. Ми і надалі будемо відігравати провідну роль у всіх глобальних питаннях", - переконана очільниця дипломатичного представництва Великої Британії.