Структура Європарламенту зміниться після Brexit

Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу, який вступить в силу опівночі з 31 січня на 1 лютого, зазнає певних змін структура Європейського парламенту, зі складу якого вийшли британські представники.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейського Парламенту.

«Як країна, яка не є членом ЄС, Велика Британія надалі не буде представлена на рівні ЄС, тож Європарламент складатиметься з 705 членів замість 751. З 73 місць, які в Європейському Парламенті посідали депутати від Великої Британії, 27 будуть розподілені між країнами-членами, решта 46 місць будуть зарезервовані для майбутнього розширення ЄС», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у новій структурі Європарламенту жодна з країн-членів не зменшить кількість депутатів, представлених у цій ключовій Євроінституції.

Декілька країн отримають додаткові місця, за новою пропорцією розподілу місць відповідно до кількості населення.

Певна кількість депутатських місць відійде найменшим за кількістю населення країнам ЄС, які, відповідно, мають найменше представництво в Європарламенті.

Згадані країни мають представити нових членів Європарламенту, термін мандату яких формально розпочнеться з 1 лютого 2020 року. Всі ці депутати входили до виборчих списків та були обрані під час Європейських виборів у травні 2019 року.

Певні зміни відбудуться також у керівництві комітетів та підкомітетів Європарламенту. Зокрема, будуть заміщені іншими обранцями 20 посад голів та співголів таких парламентських структур, оскільки ці позиції раніше займали британські депутати.