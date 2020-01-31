ЄС повинен утримати Британію на єдиному ринку — економіст

ЄС повинен докласти максимум зусиль для того, щоб утримати Велику Британію на єдиному ринку.

Таке переконання висловив президент Кільського інституту світової економіки Габріель Фельбермаєр, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Економічна вага британців відповідає сукупної вазі 19 найменших членів Євросоюзу. Тому ЄС повинен докладати всіх зусиль для утримання Великої Британії на єдиному ринку, оскільки доступ до нього є найбільшим надбанням у міжнародних переговорах", - заявив економіст.

За його словами, чим більший єдиний ринок, тим сильніший європейський голос у світі.

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Графік ведення переговорів між Британією та Євросоюзом про угоду щодо вільної торгівлі він назвав надзвичайно амбітним і таким, який не може бути реально досягнутий до 2021 року чи навіть до 2023 року. Залишається багато невпевненості, що насправді означає вихід країни з ЄС для обох сторін.

"Графік угоди про вільну торгівлю між ЄС та Великою Британією є нереальним. У випадку, якщо угоди не буде, ЄС багато чого втратив би, особливо свою переговорну силу на міжнародній арені", - вважає директор Інституту.

Фельбермаєр зауважив, що Велика Британія перебуває зараз у хорошій переговорній позиції до ЄС. З точки зору Брюсселю, без тісних зв'язків із Британією ЄС буде слабшим у новій системній конкуренції між США та Китаєм і значно втратить переговорну силу.

До того ж, Велика Британія, ймовірно, створить додатковий переговорний тиск на ЄС через угоду про вільну торгівлю зі США та подальшу дерегуляцію та зниження податків, додав Фельбермаєр.

Як відомо, опівночі 31 січня набуде чинності Угода між Великою Британією та Європейським Союзом щодо Brexit. Документ передбачає впорядкований вихід Британії з блоку та охоплює права громадян, фінансові питання, перехідний період, протоколи щодо Ірландії та Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару.