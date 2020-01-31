Умови торгівлі із Великобританією до кінця року не зміняться — Мінекономіки

До кінця 2020 року українські експортери не відчують жодних змін у торгівлі із Великою Британією.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"До кінця поточного року українські експортери не відчують жодних змін у торгівлі із Великою Британією як напряму, так і при ввозі товарів на митну територію ЄС через інші держави-члени ЄС з метою транзиту у Велику Британію", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що із 31 січня 2020 року Велика Британія розпочинає процес виходу із Європейського Союзу. Але до 31 грудня 2020 року діятиме перехідний період, на час якого Великобританія залишатиметься учасником Митного союзу ЄС. Для України це означає, що Велика Британія може розглядатися як сторона Угоди про асоціацію між Україною та ЄС до завершення перехідного періоду.

Зі слів торгового представника України — заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Качки, експортерам слід пам'ятати, що зараз не змінюється нічого, але з 1 січня 2021 року має бути укладена угода про вільну торгівлю з Великою Британією.

"З огляду на те, що ми готувались до різних сценаріїв Брекзиту, минулого року ми майже повністю підготували Угоду. Вона буде дуже подібна до Угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Зараз в нас ще є достатньо часу, аби доопрацювати проєкт Угоди”, - зазначив Качка.

Як повідомлялося, у березні 2017 року Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії повідомило про свій намір вийти зі складу Європейського Союзу. 25 листопада 2018 року на позачерговому засіданні Європейської Ради було схвалено проєкти угоди про вихід Великої Британії з ЄС та Політичної декларації, яка встановлює правові рамки майбутніх відносин між Європейським Союзом та Великобританією. Серед іншого, угодою про вихід передбачено запровадження перехідного періоду, який триватиме до 31 грудня 2020 року. Під час перехідного періоду Велика Британія має право користуватися преференціями в рамках угод, укладених від імені ЄС, а також вести переговори щодо укладання нових торговельних угод з третіми країнами з метою збереження чинних преференцій.