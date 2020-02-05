Єврокомісія представила нові пропозиції щодо розширення ЄС

Єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї у середу під час пресконференції представив пропозиції Єврокомісії щодо вдосконалення процедури переговорів з країнами-кандидатами про входження до Євросоюзу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Процес розширення залишається ключовим фактором у поширенні зони стабільності і заможності навколо Європейського Союзу. Ми запропонували нові підходи, щоб зробити процес розширення більш стабільним, передбачуваним та політично спрямованим. Важливо, щоб країни, про які йдеться, продовжували реформи і виконували власні зобов’язання. Це також накладає на ЄС додаткову відповідальність за дотримання власних зобов’язань щодо розширення", - зауважив Олівер Варгеї.

Він підкреслив, що згадані пропозиції покликані вдосконалити процес переговорів щодо розширення ЄС за рахунок країн Західних Балкан, і підтвердив рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів з Північною Македонією та Албанією, які виконали необхідні для цього критерії. Він також повідомив, що до Балканського саміту, який має відбутися у Загребі в травні поточного року, Євросоюз буде готовий представити новий пакет для економічного та соціального розвитку усього регіону Західних Балкан.

Торкаючись конкретних пропозицій, Олівер Варгеї зауважив, що головні ідеї щодо вдосконалення процесу переговорів щодо розширення ЄС зосереджені на чотирьох головних напрямках.

Перший – надійність процесу, який має будуватися на взаємній довірі та чітких зобов’язаннях сторін. У цьому контексті ЄС приділятиме ще більше уваги змістовності фундаментальних реформ в країнах-кандидатах, особливо в таких сферах як верховенство права, функціонування демократичних інституцій та реформи системи державного управління, а також економічний розвиток. При цьому, за словами Єврокомісара, Євросоюз буде рухатися вперед лише після ретельної оцінки цих зусиль, яка буде робитися на підставі досягнень та зусиль кожної окремої країни.

Другий напрямок - більш потужна політична спрямованість процесу входження, розвиток політичного діалогу з країнами Західних Балкан, зокрема, в рамках двосторонніх угод з Євросоюзом щодо так званого процесу стабілізації та асоціації, який передує входженню країн до ЄС. Знову, країнам ЄС пропонується бути більше залученими на двосторонньому політичному рівні до моніторингу виконання зобов’язань країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на входження до ЄС.

Третій методологічний підхід – процес розширення має стати більш динамічним. Для прискорення переговорів з країнами-кандидатами Єврокомісія запропонувала шість тематичних кластерів: фундаментальні права; внутрішній ринок; конкурентоспроможність та зростання; зелений порядок денний та сталий розвиток; ресурси, сільське господарство та регіональний розвиток; зовнішні відносини. При цьому для реалізації кожного з кластерів для країн-кандидатів буде встановлено обмеження по часу. При цьому кластер з фундаментальних прав буде першим, який підлягатиме розгляду, і ним же буде завершуватися весь переговорний процес.

Четвертий напрямок вдосконалення переговорів щодо членства, за словами Олівера Варгеї, полягає в тому, що цей процес має стати більш передбачуваним. Єврокомісія буде більш чіткою у формулюванні очікувань від зусиль країн-кандидатів на різних етапах процесу переговорів. При цьому така ясність стосуватиметься як стимулювання країн за більші досягнення, так і роз’яснення наслідків негативних тенденцій або відступу від критеріїв, які є необхідними для інтеграції в ЄС.

Такий підхід має включати "попереднє" включення країн, які проводять успішні реформи, до програм та політики ЄС у певних сферах, зокрема, у дослідженнях та у освіті, а також розширений доступ таких країн до спільного ринку ЄС.

Для країн, які допускатимуть порушення процесу, наприклад, за рахунок відступу від демократичних норм та свобод, передбачені певні санкції. Це може бути уповільнення або повне припинення переговорного процесу, повторне відкриття вже завершених "кластерів", заморожування участі таких країн в програмах та у політичних ініціативах Євросоюзу.

Відповідаючи на запитання преси, єврокомісар Олівер Варгеї заперечив твердження, що вдосконалення методології процесу переговорів з країнами-кандидатами здійснено на вимогу Франції.

"Не лише Франція зацікавлена у тому, щоб цей процес був більш ефективним, це є ключовим інтересом для всіх країн ЄС, і також для країн-кандидатів", - зауважив єврокомісар.