У двох евакуйованих з Уханя до Німеччини виявили коронавірус

У двох з понад 100 осіб, які були доправлені 1 лютого в Німеччину з китайського Уханя, виявлено коронавірус.

Про це повідомляє Suedwestrundfunk.

«Двоє з тих, хто повернувся з Китаю та був ізольований у Гермерсхаймі (земля Рейнланд-Пфальц), заразилися коронавірусом. Їх доправлено до лікарні. Решта (прибулих) залишається у карантині в казармах», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інфіковано двох дорослих, проте їх національність не уточнюється. Тест їм провели у суботу, відразу після прибуття літака Люфтваффе, а результати стали відомі сьогодні.

Інфікованих доправили у Франкфуртську університетську лікарню на спеціальному транспортному засобі.

Крім того, ще 11 людей потрапили безпосередньо до Франкфуртської університетської лікарні. Причини не називаються.

Евакуйовані німецькі громадяни та їхні родини, в тому числі 21 дітина віком до 10 років, залишаються в карантинній будівлі у військових казармах. Їх розподілили по трьох поверхах, щоб максимально знизити ризик зараження. Кожній групі заборонено залишати свій поверх. Аналізи в них братимуть щодня протягом 2 тижнів. Якщо хтось захворіє під час двотижневого карантину, їх негайно доправлять до лікарні.

Тим часом у Баварії кількість випадків захворювання, спричиненого коронавірусом, сягнула 8-ми. За даними Державного управління з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів, коронавірус виявлено у 33-річного чоловіка, який живе у Мюнхені і працює в компанії Webasto. Раніше заразилися шестеро працівників цієї компанії та дитина одного з них. Джерелом же вірусу стала їхня китайська колега, яка приїжджала до Німеччини.

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Як повідомлялося, 1 лютого у Німеччину прибув літак, який забрав з китайського Уханя 144 людини. Серед них - 108 німців, 34 китайці, громадянка Болгарії й американець. Умовою посадки на літак була відсутність симптомів захворювання.

У Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на ранок 2 лютого у світі встановлено 305 летальних випадків унаслідок коронавірусу. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV сягнула 14 568-ми.

Фото: www.swr.de