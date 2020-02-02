У Китаї добудували першу спецлікарню для заражених коронавірусом

У китайському місті Ухань, епіцентрі поширення коронавірусу, завершили будівництво першої з двох спецлікарень для лікування пацієнтів з новим типом пневмонії.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Китайські збройні сили надіслали до міста Ухань, епіцентру спалаху коронавірусу до 1400 медиків з особового складу за прямим наказом президента Китаю Сі Цзіньпіна. Військові медики будуть працювати у першій тимчасовій лікарні, що була побудована з нуля у відповідь на кризу та має відкритися у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Будівництво лікарні розпочали вісім днів тому, завершивши його прискореним темпом.

Друга тимчасова лікарня також будується у місті Ухань з максимальною швидкістю та, як очікується, запрацює вже у середу.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

Cтаном на ранок 1 лютого у світі встановлено 304 летальних випадки внаслідок коронавірусу. До кінця суботи, 1 лютого, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом 2019-nCoV на материковій частині КНР сягнула 14 380.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.

Фото: Xinhua