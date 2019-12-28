Санкції проти Nord Stream 2: США дали всім компаніям місяць на припинення робіт

Компанії, залучені до будівництва Nord Stream 2, мусять протягом 30 днів припинити роботи, інакше проти них застосують санкції, передбачені законом про оборонний бюджет США.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, передає власний кореспондент Укрінформу.

«20 грудня 2019 року президент Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік… Сторони, задіяні у проєкті, повинні забезпечити негайне припинення роботи суден, які залучені до будівництва Nord Stream 2 «у добровільному порядку», - вказується у заяві.

Ідеться про компанії, які «свідомо продали, взяли в оренду або надали судна, що займаються прокладанням труб на глибині від 100 футів для будівництва Nord Stream 2».

«Компанії, котрі не виконають цих вимог, стикнуться із санкціями США», - попереджає Держдеп.

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У документі наголошується, що Nord Stream 2 - це інструмент, який Москва використовує для агресії проти України: «Росія прагне не допустити її тіснішої інтеграції з Європою та США. Nord Stream 2 дасть РФ можливість постачати газ до Європи в обхід країни, що позбавить Україну значних транзитних надходжень і збільшить уразливість перед російською агресією».

Окрім того, вказується у заяві, Nord Stream 2 закріплюватиме залежність Європи від імпорту російського газу, «що робить наших європейських і союзників економічно та політично уразливими». З цієї причини уряд Сполучених Штатів та багато європейських країн виступають проти будівництва газопроводу.

Держдеп заявляє, що суворо дотримуватиметься букви закону про оборонний бюджет. Протягом 60 днів держсекретар має підготувати для Конгресу звіт з метою виявлення порушників. А компанії мусять припинити участь у будівництві газогону протягом 30 днів.

«Сполучені Штати мають намір зупинити будівництво Nord Stream 2, - ідеться в заяві. - Позиція США завжди послідовна за багатьох адміністрацій і є частиною багаторічної праці, спрямованої на посилення енергетичної безпеки шляхом диверсифікації енергопостачання - як за країнами походження, так і за способами постачання та видами енергоносіїв».

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США на 2020 рік, ухвалений Конгресом, який передбачає військову допомогу Україні та санкції проти газопроводу Nord Stream 2.