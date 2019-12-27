Російський міністр заявив про перенесення запуску Nord Stream 2 на кінець 2020 року

Газопровід Nord Stream 2 може бути добудований російським судном "Академік Черський" - у такому разі він буде запущений до кінця 2020 року.

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає DW.

"Газопровід "Північний потік-2" буде запущений до кінця 2020 року. Він може бути добудований судном "Академік Черський", заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак в п'ятницю, 27 грудня. Однак "знадобиться деякий час" на додаткову підготовку судна, підкреслив він. За даними сайту Marine Traffic, "Академік Черський" зараз перебуває у порту Находки у Приморському краї. Йому знадобиться не менше місяця, щоб прибути до місця укладання труб", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кількома днями раніше глава російської Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов заявив, що у РФ немає суден-трубоукладачів, з допомогою яких можна було б завершити будівництво газопроводу. На думку глави ОСК, Росія зможе збудувати власний трубоукладач, проте на це потрібно до шести років.

Раніше передбачалося, що газогін буде запущений до кінця 2019 року. На початку грудня компанія-оператор визнала, що об'єкт не вдасться завершити у заплановані терміни й оцінювала затримку в добудові у кілька місяців.

По дну Балтійського моря залишилося прокласти 160 кілометрів трубопроводу (його загальна протяжність — понад 2400 км).

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.