Російський міністр заявив про перенесення запуску Nord Stream 2 на кінець 2020 року

Російський міністр заявив про перенесення запуску Nord Stream 2 на кінець 2020 року

Укрінформ
Газопровід Nord Stream 2 може бути добудований російським судном "Академік Черський" - у такому разі він буде запущений до кінця 2020 року.

Про це заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає DW.

"Газопровід "Північний потік-2" буде запущений до кінця 2020 року. Він може бути добудований судном "Академік Черський", заявив міністр енергетики Росії Олександр Новак в п'ятницю, 27 грудня. Однак "знадобиться деякий час" на додаткову підготовку судна, підкреслив він. За даними сайту Marine Traffic, "Академік Черський" зараз перебуває у порту Находки у Приморському краї. Йому знадобиться не менше місяця, щоб прибути до місця укладання труб", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, кількома днями раніше глава російської Об'єднаної суднобудівної корпорації (ОСК) Олексій Рахманов заявив, що у РФ немає суден-трубоукладачів, з допомогою яких можна було б завершити будівництво газопроводу. На думку глави ОСК, Росія зможе збудувати власний трубоукладач, проте на це потрібно до шести років.

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Раніше передбачалося, що газогін буде запущений до кінця 2019 року. На початку грудня компанія-оператор визнала, що об'єкт не вдасться завершити у заплановані терміни й оцінювала затримку в добудові у кілька місяців.

По дну Балтійського моря залишилося прокласти 160 кілометрів трубопроводу (його загальна протяжність — понад 2400 км).

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Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає введення санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 і "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням труб для Nord Stream 2, припинила роботи.

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