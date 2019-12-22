Росії доведеться шукати нові судна для укладання труб Nord Stream 2 - експерти

У зв'язку з рішенням швейцарської компанії Allseas заморозити участь у проєкті Nord Stream 2 Росія буде змушена шукати нові судна для укладання трубопроводу.

Про це пише DW з посиланням на S&P Global Platts.

"Якщо швейцарська компанія Allseas, яка припинила участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", остаточно вирішить вийти з проєкту, Росія муситиме шукати інші кораблі для прокладання труб. Як альтернатива розглядалася трубоукладна баржа Fortuna, проте вона не зможе працювати в данських територіальних водах", - ідеться у публікації.

Зокрема зазначається, що аналітики S&P Global Platts указують: Fortuna не зможе підійти до Данії, оскільки на баржі немає системи динамічного позиціонування, необхідного за данськими законами.

Росія має трубоукладне судном "Академік Черський", на якому є потрібна система. Однак зараз воно перебуває на Далекому Сході, і дорога до Данії забере близько двох місяців.

Як повідомлялося, швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу Nord Stream 2, припинила участь у будівництві.

Про це фірма повідомила на своєму сайті в ніч на суботу, 21 грудня, одразу після набуття чинності законом про оборонний бюджет США. Він установлює санкції проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2.

Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-яка власність компаній на території Сполучених Штатів буде заморожена.