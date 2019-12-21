Швейцарська компанія "заморозила" участь у Nord Stream 2

Швейцарська компанія Allseas, залучена до прокладання трубопроводу Nord Stream 2, призупинила участь у будівництві.

Про це фірма повідомила на своєму сайті в ніч на суботу, 21 грудня, одразу після набрання чинності закону про американські санкції, передає DW.

Як випливає з повідомлення, компанія призупинила свою діяльність з укладання трубопроводу в очікуванні ухвалення закону про оборонний бюджет США. У Allseas також чекають вказівок, що містять необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США".

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-яка власність компаній, що знаходиться на території Сполучених Штатів, буде заморожена. Це може вплинути на активи Allseas в Техасі, а також на судна компанії, які курсують в територіальних водах США.