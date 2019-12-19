Сенатори США пригрозили санкціями компанії, залученої до "Північного потоку–2"

Сенатори-республіканці Тед Круз і Рон Джонсон звернулись з офіційним листом до компанії Allseas Group S.A., залученої до прокладання трубопроводу для "Північного потоку – 2", пригрозивши санкціями, якщо вона не вийде з проєкту.

Американські законодавці звернули увагу, що ці санкції передбачені новим законом щодо фінансування оборонних потреб США в наступному році, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цей лист спрямовується для того, щоби ви, ваші працівники, ваша компанія та ваші акціонери отримали офіційне юридичне повідомлення. Цей законодавчий акт був ухвалений, щоби ваша компанія негайно припинила роботи в проєкті "Північний потік – 2", - наголосили в листі американські законодавці.

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Вони підкреслили, що єдиним прийнятним варіантом для компанії "Allseas Group SA" є негайний вихід з проєкту російського газопроводу.

"Ми розуміємо, що Росія платить Allseas дуже значну суму грошей, щоби завершити роботи на трубопроводі "Північний потік – 2". Однак, якщо ваша компанія продовжить працювати в проекті навіть один день після того, як президент підпише законодавство про санкції, наслідком стане розгром вашої компанії та потенційно фатальні юридичні й економічні санкції", - наголосили сенатори.

Вони звернули увагу, що законодавчу ініціативу з покаранням компанії, яка бере участь у будівництві "Північного потоку – 2" підтримали обидві партії в обох палатах Конгресу США.

Нагадаємо: ініціатива із санкціями передбачена законом про фінансування оборонного бюджету США, затвердженого Палатою представників і Сенатом США.