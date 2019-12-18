Nord Stream 2: Меркель не бачить інших можливостей, ніж переговори зі США

Німецький уряд наразі не розглядає заходів у відповідь на можливі санкції США проти компаній, які задіяні в будівництві газопроводу Nord Stream 2.

Про це, зокрема, заявила канцлер Ангела Меркель у Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не бачу інших можливостей, ніж переговори з США", - сказала Меркель, відповідаючи за запитання депутата, чи будуть контрзаходи.

Вона також назвала як наступні кроки переговори щодо транзиту територією України російського газу.

Читайте також: Сенат США прийняв оборонний бюджет з допомогою для України й санкціями проти Nord Stream 2

Меркель підкреслила, що "Німеччина проти екстериторіальних санкцій".

Водночас, її речник і офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт заявив, що в Берліні "взяли до уваги" прийняття Сенатом США оборонного бюджету, в якому прописані санкції. Він також застеріг від спекуляцій, доки документ не підписав президент США Дональд Трамп.

Зайберт також зауважив, що позиція "несприйняття" постійно озвучується американським партнерам.

Читайте також: Будівництво Nord Stream 2 затягується ще на кілька місяців

Речник канцлера також заявив, що цей проєкт "не є проєктом уряду".

Як повідомлялося, тристоронні переговори щодо продовження транзиту російського газу через територію України відбудуться 19 грудня в Берліні.