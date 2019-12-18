Nord Stream 2: Меркель не бачить інших можливостей, ніж переговори зі США
Про це, зокрема, заявила канцлер Ангела Меркель у Бундестазі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Не бачу інших можливостей, ніж переговори з США", - сказала Меркель, відповідаючи за запитання депутата, чи будуть контрзаходи.
Вона також назвала як наступні кроки переговори щодо транзиту територією України російського газу.
Меркель підкреслила, що "Німеччина проти екстериторіальних санкцій".
Водночас, її речник і офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт заявив, що в Берліні "взяли до уваги" прийняття Сенатом США оборонного бюджету, в якому прописані санкції. Він також застеріг від спекуляцій, доки документ не підписав президент США Дональд Трамп.
Зайберт також зауважив, що позиція "несприйняття" постійно озвучується американським партнерам.
Речник канцлера також заявив, що цей проєкт "не є проєктом уряду".
Як повідомлялося, тристоронні переговори щодо продовження транзиту російського газу через територію України відбудуться 19 грудня в Берліні.