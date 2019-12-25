Росія заявила, що готова самотужки створити трубоукладач для будівництва Nord Stream 2

Об’єднана суднобудівна корпорація готова спроєктувати та побудувати судно-трубоукладач для завершення будівництва газопроводу "Північний потік–2".

Таку заяву зробив президент корпорації Олексій Рахманов, передає "Радіо Свобода".

За його словами, об’єднаній будівельній корпорації знадобиться близько двох років для проєктування російського трубоукладача і ще близько чотирьох – на його будівництво.

Представник проєктної компанії повідомив, що за двома гілками «Північного потоку – 2» залишилося укласти близько 160 кілометрів труб.

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 та "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням труб для Nord Stream 2, призупинила роботи.

Консорціум Nord Stream заявив у вихідні, що хоче продовжити будівництво газопроводу якомога швидше. На даний момент залишається прокласти ще 300 км труб.

Проєкт Nord Stream-2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. Передбачається, що його потужність складе 55 млрд кубометрів газу щорічно.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями. Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії.