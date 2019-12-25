Росія заявила, що готова самотужки створити трубоукладач для будівництва Nord Stream 2
Таку заяву зробив президент корпорації Олексій Рахманов, передає "Радіо Свобода".
За його словами, об’єднаній будівельній корпорації знадобиться близько двох років для проєктування російського трубоукладача і ще близько чотирьох – на його будівництво.
Представник проєктної компанії повідомив, що за двома гілками «Північного потоку – 2» залишилося укласти близько 160 кілометрів труб.
Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 та "Турецький потік".
Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням труб для Nord Stream 2, призупинила роботи.
Консорціум Nord Stream заявив у вихідні, що хоче продовжити будівництво газопроводу якомога швидше. На даний момент залишається прокласти ще 300 км труб.
Проєкт Nord Stream-2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. Передбачається, що його потужність складе 55 млрд кубометрів газу щорічно.
Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями. Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії.