Санкції США проти Nord Stream 2: Берлін вивчає "простір для маневру"

Уряд Німеччини шкодує, що президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, яким передбачені санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві російських газогонів, і намагається з’ясувати, які зараз є можливості для маневру.

Про це заявила речниця Мінекономіки та енергетики ФРН Беате Барон у понеділок на брифінгу в Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Закон набув чинності, ми шкодуємо з цього, оскільки абсолютно відкидаємо екстратериторіальні санкції. Підприємство, якого торкнулися санкції, вже зробило заяву і призупинило роботу", - заявила Барон.

Вона зазначила, що міністерства економіки та закордонних справ перебувають у консультаціях з американськими партнерами в адміністрації США, намагаючись з’ясувати, які є "можливості для маневру", яким чином санкції будуть застосовуватися. Зараз робити висновки ще зарано, вважає Барон.

Тим часом координатор уряду Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Баєр в інтерв’ю Німецькому радіо висловив побоювання, що санкції США затримають проєкт газопроводу Nord Stream 2 і завершення робіт можна буде очікувати "лише у другій половині 2020 року" (спочатку російський уряд планував запустити його в експлуатацію до кінця 2019 року, згодом — усередині 2020 - ред.).

Баєр зазначив, що новини про санкції не стали "неочікуваними", але в передріздвяні дні хотілося б почути інші, адже "друзі так не поводяться".

Він визнав, що санкції США дуже впливають на Німеччину, але зауважив, що "закручувати зараз спіраль ескалації із контрзаходами" недоцільно, адже формально санкції не стосуються Німеччини як держави чи уряду, а спрямовані проти приватних компаній. Берлін має вести перемовини з компаніями, а також з американськими партнерами, зазначив він.

Деякі економісти та підприємці, втім, закликали до запровадження контракцій, у тому числі щодо скрапленого газу, який США хочуть постачати в Німеччину.

Як повідомлялося, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів Nord Stream 2 та "Турецький потік".

Після цього швейцарська компанія Allseas, яка займається укладанням труб для Nord Stream 2, призупинила роботи.

Консорціум Nord Stream заявив у вихідні, що хоче продовжити будівництво газопроводу якомога швидше. На даний момент залишається прокласти ще 300 км труб.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини. Передбачається, що його потужність складе 55 млрд кубометрів газу щорічно.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями. Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками проєкту є США, Польща і країни Балтії.